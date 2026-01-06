Kulturveranstaltung in der Vesperkirchenzeit

Der Bosch Jazz Chor Vocal Ignition hat sich 2005 gegründet und ist eine lustige und ehrgeizige Gesangsgruppe von ca. 25 Sängerinnen und Sängern aus dem Großraum Stuttgart.

Das Ensemble rund um den Chorleiter und Jazzsaxophonisten Andi Rapp, erarbeitet mit Begeisterung zugänglichen groovigen und poppigen Jazz, Folk und Swing. Dabei finden sich Jazzstandards wie „Agua de Beber", „All the Things You Are", „Ain`t No Sunshine“ Songs von den Beatles, der Real Group, Stücke von Take 6 und gerade angesagten Künstlern, Filmmusik, Liebeslieder in ihrem Repertoire wieder. Egal ob a cappella, mit Band oder mal nur Klavierbegleitung, die Boschformation bietet alle Facetten von romantisch, jazzig, spritzig, frisch. Viele Arrangements werden vom Chorleiter Andi Rapp geschrieben.