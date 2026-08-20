Kulturveranstaltung Witz vom Olli

Witz vom Olli kommt nach Zweiflingen.

„FSK18 Hart, aber herzlich“

Frech, schlüpfrig und garantiert nichts für Zartbesaitete!

Am Sonntag, 20. September 2026 ist Oliver Gimber, besser bekannt als „Witz vom Olli“, mit seinem neuen Programm „FSK18 – Hart, aber herzlich“ in der Gemeindehalle Zweiflingen zu Gast.

In seinem neuen Programm pfeift Olli auf Political Correctness und nimmt sein Publikum mit auf eine zweistündige Lachtherapie der besonderen Art. Die Pointen fliegen ohne Rücksicht auf Verluste, der Ernst des Lebens wird gnadenlos weggelacht und kein Auge bleibt trocken. Mit scharfzüngigem Humor, viel Selbstironie und einer ordentlichen Portion Frechheit sorgt Olli für einen Comedy-Abend, der garantiert nicht langweilig wird.

Oliver Gimber gehört zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Comedy-Szene. Was vor mehr als zehn Jahren mit einem WhatsApp-Witz an einen Freund begann, entwickelte sich zu einem viralen Phänomen. Heute begeistert der Pforzheimer Millionen Fans über YouTube und Facebook und füllt Hallen im gesamten deutschsprachigen Raum. Auftritte im Fernsehen, unter anderem bei SAT.1 und RTL, sowie mehr als 500 Millionen Views unterstreichen seinen außergewöhnlichen Erfolg.

Dabei ist Olli stets nahbar geblieben. Vor seinen Shows nimmt er sich gerne Zeit für sein Publikum, für Selfies, Händeschütteln und einen kurzen persönlichen Kontakt. Ein Star, der trotz seines Erfolgs Bodenhaftung bewahrt hat.

Wer einen Abend mit Humor ohne Filter, frechen Sprüchen und jeder Menge Lachgarantie erleben möchte, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen!

Termin: Sonntag, 20. September 2026

Beginn: 19.00 Uhr

Einlass: 18.00 Uhr