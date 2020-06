Die Pochers bringen ihr jüngstes „Baby“ auf die Bühne: In ihrem neuen Podcast Die Pochers hier! erzählen Amira und Oliver Pocher aus ihrem Leben, was die Woche über bei ihnen passiert ist, was sie beschäftigt. Und wer die beiden verfolgt, der weiß: es gibt einiges zu berichten! Oliver Pocher verspricht die schonungslose Wahrheit, Amira sieht sich schon die Scherben zusammenkehren.