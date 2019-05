Kulturwochenende der Städtischen Musikschule Bönnigheim

Am 04.07. um 19.00 Uhr in der Turn- und Festhalle findet das "Abschlusskonzert der 19. Bläserklasse sowie der 7. Streicherklassen" statt. Eintritt frei! Am 05.07. um 20.30 Uhr im Schlosshof findet die "SuperSession - Rock, Blues and Soul" statt. Am 06.07. um 19.00 - 23.00 Uhr in der Innenstadt findet die "Bönnigheimer Nachtmusik" statt. Eintritt 5,- Euro p.P. Am 07.07. um 15.00 - 17.00 Uhr im Schulzentrum, Aula Bau IV findet der "Tag der offenen Tür" statt, sowie anschließend um 18.00 Uhr im Schloss die "Kammermusik"