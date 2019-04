Die baden-württembergische Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann kommt ins „Fischglas“ nach Nürtingen. Im Rahmen dieser besonderen Veranstaltungsform steht die Ministerin den interessierten Bürgerinnen und Bürgern am Mittwoch, 15. Mai 2019 um 19.00 Uhr in der Kreuzkirche in Nürtingen zur Verfügung. Nach drei einleitenden Fragen durch die Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Nürtinger Schulen Sabine Schmid-Glotzmann wird den anwesenden Zuhörern sofort die Möglichkeit zu Fragen und zur Diskussion weitergegeben.

In der Bildungspolitik gibt es viel zu besprechen: Wie geht es weiter mit der Digitalisierung der Schulen? Wie können die Ergebnisse der Leistungstests verbessert werden? Wie kann ausreichend Lehrernachwuchs gewonnen werden?

Über diese und andere Themen können die Gäste bei dieser Veranstaltung mit der zuständigen Ministerin ins Gespräch kommen.

Die CDU Nürtingen lädt zu dieser hochkarätigen Veranstaltung herzlich ein.