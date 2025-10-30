Cumbia Regia Tour 2025.

Tanzschuhe anziehen!

Mit Kumbia Boruka kommt eine der heißesten Bands aus Monterrey, der Cumbia-Metropole Mexikos. Hier wuchs Boruka-Frontmann Hernan Cortés auf und lernte von der Legende Celso Piña das für diese Musik entscheidende Spiel auf dem Akkordeon. In Piñas Band trat Cortés auch als Perkussionist in Erscheinung.

Mit seiner eigenen Formation zelebriert er nicht nur die Cumbia-Tradition, sondern ergänzt diese mit Elementen anderer Musikstile wie Reggae, Dub, afrikanischer Musik, Rock und sogar Psychedelic, um eine energiegeladene und elektrisierende Melange zu kreieren.