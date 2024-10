KUMMER spielt TRIO

…spielt IDEAL …spielt SPLIFF …spielt PLASTIC BERTRAND …spielt ETC…

„Da Da Da Ich lieb Dich nicht Du liebst mich nicht aha aha aha“ …der dadaistisch anmutende Song, gespielt von drei kuriosen Gestalten und untermalt vom eingängigen Beat des kleinen weißen Spielzeugkeyboards Casio VL-1, ging 1982 in die Musikgeschichte ein und machte die Band TRIO aus dem oldenburgischen Dorf Großenkneten weltberühmt. TRIO entwickelte ein stilprägendes minimalistisches Konzept, beschränkt auf E-Gitarre, Schlagzeug und Gesang. Die vorwiegend an Punkrock, Calypso und Schlager orientierten Songs wurden mit großer Präzision und viel schrägem Humor in den 80ern auf die Bühne gebracht. KUMMER macht sich selbst die große Freude, den inzwischen leider in Vergessenheit geratenen Charme dieser Auftritte wieder aufleben zu lassen.

Mit Stephen Elzenbeck an Megafon und Casio, Bernd Häußermann an der Elektrogitarre, Andreas Feilhauer an Rassel und Bass, Eric Evert am Schlagzeug.

Der Bandname „KUMMER“ bezieht sich auf einen der markantesten Songs von TRIO.