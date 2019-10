× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

"KIOX" Tour 2019.

KUMMER ist das Soloprojekt von Felix Brummer, dem Sänger der Band Kraftklub. Nach der ersten Single „9010“, kündigte KUMMER sein erstes Soloalbum „KIOX“ für den 11. Oktober 2019 an. Das Album wird es auf CD und Vinyl ausschließlich in dem extra dafür entstandenen Plattenladen „KIOX“ in Chemnitz geben und im KIOX Online-Shop.

Nachdem Ende letzter Woche mit „Nicht die Musik“ die zweite Single erschienen ist, gibt KUMMER bekannt, dass er im Herbst mit dem Album auf „KIOX“ Tour geht!