An Evening of Hits and Xmas Songs.

Im Herbst 2019 wird Kim Wilde das gefeierte Album „Wilde Winter Songbook“ wiederveröffentlichen. Presse und Fans bewerten es als eine Ihrer schönsten CDs. Wunderschöne Songs, die von Winter und Weihnachten inspiriert sind, aber auch beliebte Weihnachts- Coverversionen passen wunderbar in die (Vor-)Weihnachtszeit.

Um das eher ruhige, sparsam instrumentierte Album zu präsentieren, geht Kim Wilde im Dezember zum ersten Mal in kleiner Besetzung auf eine unplugged-Tournee durch einige wenige, ausgesuchte Theater-Locations in Deutschland und der Schweiz. Das Programm besteht nicht nur aus den Songs vom Winter Songbook, es wird natürlich auch akustische Versionen ihrer großen Hits und ausgewählte Tracks aus dem jüngsten Hit-Album „Here Come The Aliens“ geben. Ein Best-Of sozusagen.

Kim Wilde mit ihrer 3-köpfigen Acoustic-Band: das wird familiär und intim, faszinierend und besinnlich und vor allem eines: ein ganz besonderer musikalischer Vorweihnachts-Abend. Kim Wilde mal anders und doch sie selbst.