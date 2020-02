KUMMER heißt das Soloprojekt von Felix Brummer, dem Sänger der Band Kraftklub. Dass der 30-jährige sein Debütalbum „KIOX“ unter Klarnamen veröffentlicht, ist nur konsequent: Kenner der Musik von Kraftklub wissen, dass ihr Frontmann immer schon etwas zu sagen hatte - aber die Texte waren stets mehr Rollenprosa als biografische Reflexion eines einzelnen. Wer „KIOX“ hört, merkt gleich, dass das auf diesem Album anders ist.

Da ist zum Beispiel die erste Single „9010“, benannt nach der alten Postleitzahl von Karl-Marx-Stadt: Der Song erzählt von all den Erfahrungen mit Extremismus und Gewalt in der Jugend, von den alternden Neonazis aus dem Damals im Jetzt, an denen die Zeit nicht spurlos vorüber gegangen ist. Ein wütender und bewegender Song, der nach seiner Veröffentlichung vollkommen zurecht für ein allumfassendes Echo in den Medien sorgte.

„Schiff“ erzählt, nicht weniger eindringlich, von einem Dampfer weißt draußen im Meer. Von rauer See und schweren Wolken, vom Geruch nach Pisse und Tod, von rostbraunen Flecken unter Deck, die irgendwann einfach nicht mehr weggehen wollen – und davon, dass man irgendwie festsitzt und irgendwie auch bleiben will. Mit dem Boot ist, natürlich, Chemnitz gemeint.