von Yasmina Reza mit dem Theater der Regionen

Eine bittere Komödie, in der die Autorin das Zerbrechen einer langjährigen Männerfreundschaft beschreibt. Auslöser dafür ist ein monochromes Bild, das sich einer der Freunde für eine Riesensumme gekauft hat. An diesem Bild entzündet sich der Streit zwischen den drei Freunden, in dessen Verlauf sich das Leben der drei und ihre gegenseitigen Beziehungen grundlegend ändern werden.

Die französische Schriftstellerin Yasmina Reza begann ihre künstlerische Laufbahn als Schauspielerin, wurde aber später vor allem als Autorin von Theaterstücken, Romanen und Drehbüchern bekannt. Ein weltweites Publikum erreichte sie mit ihrem Stück „Der Gott des Gemetzels“, welches auch verfilmt wurde.