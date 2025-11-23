Kundalini Yoga – Montagskurs

Vielen Menschen ist Gesundheit, Vitalität und Ausgeglichenheit wichtig, um den täglichen Herausforderungen gut begegnen zu können.

Neben den kurzen und dynamischen Übungen, unterstützen uns Meditation und Mantrasingen den Geist zu fokussieren. Der achtsame Atem erneuert die Energie im Körper und führt in die Entspannung, sodass Körper und Geist wieder in Balance kommen können.

Wir intensivieren unser Körpergefühl, Lebensmut, Ausdauer und innere Verbundenheit. Jeder Mensch, unabhängig von Alter oder körperlicher Fitness ist hier herzlich willkommen. Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Yogamatte, Decke, warme Socken, Trinkflasche.