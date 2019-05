Kundalini Yoga für alle

Zum 1.Mal findet das 40 Tage Yoga Projekt vom 5. Juni bis 14. Juli 2019 in Öhringen statt. Täglich um 18:30 Uhr wird von der Yoga Lehrer Gemeinschaft für 1 Stunde Kundalini Yoga im Hofgarten ehrenamtlich unterrichtet. Jede/r kann mitmachen. Für bewegungseingeschränkte ist eine Teilnahme auf dem Stuhl möglich. Auch Rollstuhlfahrer/innen sind willkommen. Die Spenden gehen an die " Familienherberge Lebensweg". Den Abschluss am 14. Juli 2019 macht ein Mantra mitmach Konzert mit der Gruppe " Soul of Dawn". Beginn ist um 20:00 Uhr. Informationen unter 40tage.yoga(at)web.de