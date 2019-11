Kundenwünsche versus Wünsche der Betriebsinhaber von Pferdebetrieben

Zu diesem Thema halten die Auszubildenden des dritten Ausbildungsjahres im Beruf Pferdewirt sowie zwei weitere Referenten am 05. Dezember um 19.30 Uhr in der Beruflichen Schule in Münsingen einen Vortragsabend.

Martin Staud vom Ziegelhof in Blaustein sowie Dirk Schaal vom Reitstall Schaal in Nürtingen werden das Stall-Management-System Requindo und ihre Erfahrungen damit vorstellen.

Für Mitglieder des Fördervereins ist der Eintritt frei, für Nichtmitglieder des Fördervereins fällt eine Gebühr von 3€ an.

Die Berufliche Schule in Münsingen lädt recht herzlich ein!