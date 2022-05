KUNE PRESENTS: Kunstgespräche

Einmal im Monat an Freitagen lädt das Kunstmuseum Reutlingen | konkret und KUNE – Kunst in der Region Tübingen von 18:00 bis 18:45 Uhr zu unseren monatlichen Kunstgesprächen ein! In entspannter Atmosphäre werden ausgewählte Werke in der Ausstellung vorgestellt und anschließend besprochen. Dazu gibt es Getränke. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich, wir wollen Kunst mit einer anderen Herangehensweise betrachten und fürchten uns nicht vor Fragen, Ideen, und Anregungen die Sie zur Ausstellung und zur Kunst mitbringen. Kunstgespräche soll dazu führen allen Besucher*innen einen Einblick in die Kunstwerke, Biografien der Künstler*innen, in ihre Arbeitsweisen und Inspirationen sowie in das übergeordnete Ausstellungskonzept zu vermitteln.

Kosten: 3 EUR pro Person; ohne Anmeldung.