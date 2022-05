KUNE presents: Kunstgespräche

Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenfrei, die Teilnahme am Kunstgespräch kostet 3 Euro.

Für Studierende ist die Teilnahme an der Veranstaltung kostenfrei.

Zeit beschäftigt uns alle. Sie prägt unseren schnelllebigen Alltag. Sie vergeht manchmal wie im Flug, manchmal allerdings will sie gar nicht vergehen. Zwar ist sie messbar, dennoch für jede*n verbunden mit einem subjektiven Empfinden. Als prominentes Thema in der Kunst geht es bei der Beschäftigung mit dem Thema „Zeit“ heutzutage weit über Bilder zukünftiger Beschleunigung hinaus. Entwürfe zur Langsamkeit, Dehnung, Wiederholung und zum Stillstand können uns als Rezipient*innen dazu anregen, unsere Denkweise und den Umgang mit uns und in unserem Alltag zu überdenken. In der Ausstellung Vom Verrinnen. Zeitkonzepte der Gegenwartskunst laden künstlerische Positionen 13 internationaler Künstler*innen genau dazu ein.

Immer freitags lädt das Kunstmuseum Reutlingen | konkret und KUNE – Kunst in der Region Tübingen von 18:00 bis 18:45 Uhr zu unseren monatlichen Kunstgesprächen ein! In entspannter Atmosphäre werden ausgewählte Werke in der Ausstellung vorgestellt und anschließend besprochen. Dazu gibt es Getränke. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich, wir wollen Kunst mit einer anderen Herangehensweise betrachten und fürchten uns nicht vor Fragen, Ideen, und Anregungen die Sie zur Ausstellung und zur Kunst mitbringen. Kunstgespräche soll dazu führen allen Besucher*innen einen Einblick in die Kunstwerke, Biografien der Künstler*innen, in ihre Arbeitsweisen und Inspirationen sowie in das übergeordnete Ausstellungskonzept zu vermitteln.

Termine: 20. Mai | 24.Juni |15. Juli | 19.August

Begrenzte Teilnehmer*innenzahl. Keine Anmeldung erforderlich.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der gegebenen Hygienevorschriften der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch HIER über die tagesaktuellen Vorgaben.