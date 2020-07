Am Samstag, 8. August, findet im Alamannenmuseum wieder wie immer am zweiten Samstag im Monat die "Kunkelstube im Museum", ein offenes Treffen für alle, die am Spinnen von Tier- und Pflanzenfasern interessiert sind, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, im Rahmen der Museumswoche Ostwürttemberg ist der Eintritt im gesamten Museum frei.