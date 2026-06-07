Kunschtvoller Gruscht-Von Ällem Ebbes

Schwäbischer Abend im Rahmen des Kinderfestes

Sportplatz Zell unter Aichelberg Kirchheimer Str. 8, 73119 Zell unter Aichelberg

Das diesjährige Kinderfest beginnt am Freitag mit einem mundartlichen Leckerbissen. 

Das Duo Pfefferle & Zipperle präsentieren ab 20:00 Uhr ihr urkomisches Potpourri schwäbischen Alltagswahnsinns.

In verschiedenen Szenen schlüpfen die beiden Kabarettisten in die verrücktesten Rollen: mal als Psychiatrie-Patienten, mal als schwäbisches Ehepaar, das verzweifelt über das Fernsehprogramm streitet. Besonders schräg wird es, wenn der Vater seinem Sohn die "Sache mit dem Storch" erklärt - schwäbischer Charme inklusive! Skurrile, peinliche und unglaubliche Begebenheiten wechseln sich ab, immer präsentiert in bester Mundart. Ein Lachfeuerwerk, das zeigt, wie herrlich absurd das Alltägliche sein kann!

Für das Speis- und Trank ist selbstverständlich gesorgt!

Info

Sportplatz Zell unter Aichelberg Kirchheimer Str. 8, 73119 Zell unter Aichelberg
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Kunschtvoller Gruscht-Von Ällem Ebbes - 2026-07-10 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Kunschtvoller Gruscht-Von Ällem Ebbes - 2026-07-10 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kunschtvoller Gruscht-Von Ällem Ebbes - 2026-07-10 20:00:00 Outlook iCalendar - Kunschtvoller Gruscht-Von Ällem Ebbes - 2026-07-10 20:00:00 ical

Tags