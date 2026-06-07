Kunschtvoller Gruscht-Von Ällem Ebbes

Das diesjährige Kinderfest beginnt am Freitag mit einem mundartlichen Leckerbissen.

Das Duo Pfefferle & Zipperle präsentieren ab 20:00 Uhr ihr urkomisches Potpourri schwäbischen Alltagswahnsinns.

In verschiedenen Szenen schlüpfen die beiden Kabarettisten in die verrücktesten Rollen: mal als Psychiatrie-Patienten, mal als schwäbisches Ehepaar, das verzweifelt über das Fernsehprogramm streitet. Besonders schräg wird es, wenn der Vater seinem Sohn die "Sache mit dem Storch" erklärt - schwäbischer Charme inklusive! Skurrile, peinliche und unglaubliche Begebenheiten wechseln sich ab, immer präsentiert in bester Mundart. Ein Lachfeuerwerk, das zeigt, wie herrlich absurd das Alltägliche sein kann!

Für das Speis- und Trank ist selbstverständlich gesorgt!