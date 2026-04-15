Zeit für etwas Neues und doch Vertrautes.

So ist es! Oder nicht?

Ob beim Thema Krieg, der (Meinungs-, Religions- und Wissenschafts-)Freiheit oder anderen (aktuellen) Themen: Das Programm des Ensembles von Kunst – Wissenschaft – Religion ist mehr als nur Unterhaltung. Es ist eine Einladung, sich aktiv mit den wichtigsten Fragen unserer Zeit auseinanderzusetzen.

Freuen Sie sich auf tolle Musik, spannende Vorträge, u. a. von dem Mathematiker Prof. Dr. Bernd Simeon, und (Podiums-)Gespräche sowie interessante Lesungen, u. a. mit der Schauspielerin Dennenesch Zoudé!

Seien Sie Teil eines offenen Dialogs, der in Form von Vorträgen, Musik, Lesungen und einer Gesprächsrunde zum Nachdenken anregt, zum Austausch einlädt und Brücken zwischen unterschiedlichen Standpunkten baut. Hier wird der Gedanke lebendig, dass alle Stimmen gleichwertig sind und jeder Beitrag zählt – ob aus wissenschaftlicher oder künstlerischer Sicht: In diesem Rahmen treffen unterschiedliche Perspektiven aufeinander, um aktuelle gesellschaftliche Themen zu beleuchten. Ob kontrovers oder inspirierend – kommen Sie vorbei und erleben Sie, wie vielfältig unsere Welt sein kann!