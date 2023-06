Kunst-Aktion Knicktick

Eine Ausstellungs-Aktion der besonderen Art, die ausdrücklich zum Mitmachen auffordert. Das „Spiel“ ist einfach: Seid ihr mindestens zu zweit und hat jede/r einen Stift?

Dann teilt ein hochformatiges DINA4-Blatt senkrecht in der Mitte und los kann es gehen! Um ein wenig Orientierung zu haben, bietet sich die Einteilung in z. B. fünf Stationen an: 1. Haare – 2. Kopf – 3. Körper – 4. Beine – 5. Füße

Die Bezeichnung der Körperteile dient allerdings nur der Orientierung, was du unter beispielsweise „Haaren“ verstehst, entscheidet jede*r hier selbst. Fang auf deinem Blatt mit den „Haaren“ an und knicke deine Zeichnung so nach hinten weg, dass noch Anschlusslinien auf dem Blatt zu erkennen sind. Es darf beliebig viel Platz in Anspruch genommen werden. Nun gib das Blatt weiter und empfange selbst ein Blatt, auf dem nun der „Kopf“ zu zeichnen ist. Wenn alle fünf Stationen fertig sind, könnt ihr das Gesamtbild entfalten und die kollektiv entstandene Zeichnung zusammen entdecken.

Zum kollektiven Knicktick in der Ausstellung lädt das Regenbogenpräludium ein.