Esther Shalev-Gerz: Between the shadow and the monument against facism

Esther Shalev-Gerz, Künstlerin, Paris (Vortrag in engl. Sprache)

Kunst aller Zeiten erzählt von existentiellen Momenten und ist nicht selten auch Ausdruck von Bewältigung persönlicher beziehungsweise kollektiver Krisen. Dies trifft insbesondere auf die Werke der Künstlerin Esther Shalev-Gerz zu. In der Überzeugung, dass Kunst nicht nur für den Einzelnen, sondern für die Gesellschaft auf ganz besondere Art und Weise sinnstiftend sein kann, hat die Kunsthalle Tübingen gemeinsam mit der Berghof Foundation eine Gesprächsreihe mit dem Titel Kunst als Mittler – Gespräche über innere und äußere Friedensprozesse entwickelt. Im Rahmen dieser Reihe gibt Shalev-Gerz Einblick in ihr künstlerisches Schaffen.

Eine Kooperation der Kunsthalle Tübingen und der Berghof Foundation zum 50. Jubiläum beider Institute