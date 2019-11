Kunst-Cafe im Südflügel

Siegfried Levi war einst in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts stolzer Besitzer des Schlosses Stettenfels in Untergruppenbach. Zuerst geliebt, umschwärmt und geachtet, dann mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten ausgegrenzt, gedemütigt und seines Besitzes entzogen verließ er 1937 Deutschland Richtung Südwestafrika.

Im Gepäck 22 Kreidezeichnungen des Schlosses und seiner Umgebung, verwahrt in einer Box und weitergegeben an seinen ältesten Enkel Ronny Cassel. Bis heute hat der Stettenfels Siegfried Levis Familie emotional nicht losgelassen. Es entstand ein loser, freundschaftlicher Kontakt zu den heutigen Schlossbesitzern und der Entschluss reifte, die 22 Kreidezeichnungen wieder an ihren Ursprungsort zurückkehren zu lassen.

Ein Zeugnis des Stettenfels wie ihn Siegfried Levi 1937 zurücklassen musste, im Oktober 2017 wieder heimgekehrt.

Diese sind vom 28.12.-29.12.2019 auf Burg Stettenfels zu sehen.