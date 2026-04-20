Kunst daheim

Kelter Rielingshausen Kelterstraße 21, 71672 Marbach am Neckar

Der Kultur- und Heimatverein Rielingshausen lädt herzlich zum fünften Kunsthandwerkermarkt in die Kelter in Rielingshausen ein. 

15 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren Gartenkunst, Schmuck, Tonarbeiten, Upcycling, Holzkreationen, Wildbienenhäuser, Technik, selbstgebackene Nudeln, Naturkleidung, Honig und Vieles mehr. Kinderschminken durch die Turnabteilung des TB Rielingshausen.

Bewirtung mit Kaffee und Kuchen, Maultaschen und Getränken durch den Förderverein der Quellen-Grundschule Rielingshausen.

Info

Kelter Rielingshausen Kelterstraße 21, 71672 Marbach am Neckar
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