kunst & design markt Stuttgart

Am 08. und 09. März 2025 ist es wieder soweit: Der kunst & design markt verwandelt das „Im Wizemann“ in Stuttgart in einen Treffpunkt für alle, die besondere Produkte und kreative Ideen lieben. Ob stilvolle Mode, handgemachter Schmuck, einzigartige Möbel oder leckere Food-Kreationen – es gibt Produkte von über 140 Aussteller*innen zu entdecken. Der Eintritt beträgt 7 € für Erwachsene, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Tickets können vor Ort erworben werden.

Ob aus Deutschland, Österreich oder anderen Teilen Europas, die Aussteller*innen des kunst & design marktes bringen Vielfalt an originellen Produkten mit. Auch Stuttgarter Labels wie Maki Handmade, die Stuttgarter Seifenmanufaktur und IKIALA sind mit dabei.

Der kunst & design markt ist keine gewöhnliche Verkaufsplattform. Hier erfährst du die Geschichten hinter den Produkten, kannst den Macher*innen Fragen stellen und direkt ins Gespräch kommen. Und das Beste: Nachhaltigkeit spielt bei den Aussteller*innen eine zentrale Rolle. Viele setzen auf umweltfreundliche Materialien und eine verantwortungsvolle Herstellung.

Das „Im Wizemann“ bietet die ideale Kulisse: Mit seiner industriellen Architektur und den offenen Räumen schafft die Location einen besonderen Rahmen zum Stöbern und Shoppen. Für die Stärkung zwischendurch sorgen das hauseigene Café und die Foodtrucks im Innen- und Außenbereich: Von süß bis herzhaft gibt es alles, was das Herz begehrt.

Der kunst & design markt hat sich in Stuttgart bereits etabliert. 2025 findet er zum 15. Mal im „Im Wizemann“ statt. Seit der Gründung 2011 hat sich der Markt kontinuierlich weiterentwickelt und im letzten Jahr gab es eine große Veränderung: Der kunst & design markt hat ein neues Branding bekommen. Zusammen mit dem Risographie- und Designstudio „The Happy Club“ wurde ein moderner Look entwickelt, der genau das einfängt, wofür der Markt steht: Qualität, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft.