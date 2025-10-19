Am 18. und 19. Oktober 2025 ist der kunst & design markt wieder in Stuttgart zu Gast. Das Im Wizemann wird an diesem Wochenende zum Treffpunkt für alle, die besonderes Design, handgemachte Produkte und bewusste Herstellung schätzen. Rund 140 Aussteller*innen präsentieren eine vielfältige Auswahl an Mode, Schmuck, Kunst, Papeterie, Interior sowie kulinarischen Spezialitäten. Der Eintritt beträgt 7 € für Erwachsene, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Die Tickets sind vor Ort erhältlich.

Der kunst & design markt bietet eine Plattform für Labels, die Wert auf Qualität und Individualität legen. Viele der teilnehmenden Aussteller*innen haben keinen eigenen Laden oder großen Onlineshop. Umso wichtiger ist die Möglichkeit, ihre Produkte direkt vor Ort zu zeigen. Besucher*innen können die Menschen hinter den Labels persönlich kennenlernen, Geschichten erfahren und neue Lieblingsstücke entdecken.

Ob aus Deutschland, Österreich oder anderen Teilen Europas: Die Vielfalt der Labels und die Qualität der Produkte machen den Markt besonders. Auch lokale Labels aus Stuttgart, wie Maki Handmade, Stuttgarter Seifenmanufaktur und JuNe made with love, sind mit dabei.

Das Wizemann-Areal bietet mit seiner industriellen Architektur und seiner zentralen Lage am Rosensteinpark den perfekten Rahmen zum Schlendern und Entdecken. Neben den Ständen erwarten die Besucher*innen Workshops, ein Streetfood-Bereich und Musik, die für eine entspannte Atmosphäre sorgt. Bereits zum 16. Mal findet der kunst & design markt in dieser besonderen Kulisse statt.

Wer auf der Suche nach neuen besonderen Produkten ist oder sich für Design, Materialien oder persönliche Geschichten interessiert, sollte sich den Termin im Oktober vormerken.

Sa 11–19 Uhr

So 11–18 Uhr