Zwei Tage, 140 kreative Köpfe und unzählige Lieblingsstücke: Am 10. und 11. Oktober 2026 kommt der kunst & design markt zurück nach Stuttgart und verwandelt das Im Wizemann in einen Treffpunkt für alle, die besonderes Design, handgemachte Produkte und bewusste Herstellung schätzen. Besucher*innen erwartet eine vielfältige Auswahl an Produkten von jungen Labels, Designer*innen und Manufakturen.

Das Angebot reicht von Mode, Schmuck, Kunst und Papeterie bis hin zu Keramik, Interior, und Kulinarik – alles bewusst gefertigt, oft regional produziert und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Neben internationalen Labels zeigen auch lokale Macher*innen, wie viel kreatives Potenzial direkt vor der Haustür liegt.

Der kunst & design markt ist weit mehr als nur ein Ort zum Einkaufen: Besucher*innen können die Menschen hinter den Produkten persönlich kennenlernen, ihre Geschichten erfahren und neue Lieblingsstücke entdecken. Viele der Ausstellenden haben weder einen eigenen Laden noch einen großen Onlineshop, umso wichtiger ist der direkte Austausch vor Ort.

„Der kunst & design markt steht für echte Ideen, nachhaltiges Design und persönliche Begegnungen“, sagt Tobias Waclawczyk, der Geschäftsführer des kunst & design marktes. „Hier finden Besucher*innen Produkte mit Charakter, handgefertigt in kleinen Werkstätten, Ateliers oder zuhause und erleben die Leidenschaft, die hinter jedem Stück steckt.“

Neben den vielen Ständen gibt es vor Ort außerdem Streetfood, Drinks, kreative Workshops und entspannte Musik. Das Im Wizemann bietet mit seiner industriellen Architektur und der Lage am Rosensteinpark den perfekten Rahmen zum Stöbern, Einkaufen und Verweilen.

Der kunst & design markt findet bereits zum 18. Mal in Stuttgart statt und hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Anlaufstelle für kreative Labels, handgemachtes Design und bewussten Konsum entwickelt. Wer auf der Suche nach neuen Lieblingsstücken ist oder in die Welt der Ideen, Materialien und Geschichten eintauchen will, sollte sich das Wochenende im Oktober vormerken.

Sa 11–19 Uhr

So 11–18 Uhr