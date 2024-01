Kunst- und Designmarkt Stuttgart

Erlebe Kreativität und Nachhaltigkeit beim Kunst- und Designmarkt in Stuttgart – Das regionale Shoppingevent für einzigartige Schätze!

Entdecke ein Wochenende voller Innovation und Stil am 02. und 03. März im Im Wizemann. Mit über 120 Ausstellern aus Deutschland, Österreich und Europa präsentiert der Kunst- und Designmarkt ein faszinierendes Spektrum an handgemachten Meisterwerken. Tauche ein in eine Welt nachhaltiger Schönheit, in der jedes Stück eine Geschichte erzählt.

Von einzigartiger Kleidung über kunstvolle Möbel bis hin zu handgefertigter Keramik – erlebe die Vielfalt modernen Designs. Lokale Talente setzen dabei auf hochwertige Materialien und ressourcenschonende Herstellungsverfahren.

Eintritt: 5 € für Erwachsene, Kinder bis 13 Jahre frei. Kostenfreie Parkplätze bieten bequeme Anreise. Genieße Gaumenfreuden im hauseigenen Restaurant "Happen", sowie köstlichen Foodtrucks und lass dich von der Atmosphäre im Im Wizemann verzaubern.

Unterstütze nachhaltigen Konsum, entdecke regionale Kreativität und finde dein neues Lieblingsstück! Der Kunst- und Designmarkt ist nicht nur ein Markt – er ist DAS regionale Shoppingevent für alle, die auf der Suche nach einzigartigen Schätzen und inspirierenden Geschichten sind.