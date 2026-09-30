"KUNST" - ein Theaterstück von Yasmina Reza

Mit „KUNST“, 1994 in Paris uraufgeführt, ausgezeichnet mit dem Prix Molière und dem Tony Award, wurde Yasmina Reza international berühmt.
Und darum gehts:
Eine langjährige Männerfreundschaft schlägt plötzlich um in Hass. Serge hat für sehr viel Geld ein weißes Bild mit weißen Streifen gekauft, moderne Kunst - was Marc nicht versteht. Ein Drama unter Männern, bitterböse und abgrundtief komisch, gesehen aus der Perspektive einer klugen Frau.
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Jugendkulturhaus Fiasko Öhringen Büttelbronner Straße 43, 74613 Öhringen
Theater & Bühne