"KUNST" - ein Theaterstück von Yasmina Reza

Mit „KUNST“, 1994 in Paris uraufgeführt, ausgezeichnet mit dem Prix Molière und dem Tony Award, wurde Yasmina Reza international berühmt.

Und darum gehts:

Eine langjährige Männerfreundschaft schlägt plötzlich um in Hass. Serge hat für sehr viel Geld ein weißes Bild mit weißen Streifen gekauft, moderne Kunst - was Marc nicht versteht. Ein Drama unter Männern, bitterböse und abgrundtief komisch, gesehen aus der Perspektive einer klugen Frau.