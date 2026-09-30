"KUNST" - ein Theaterstück von Yasmina Reza

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Jugendkulturhaus Fiasko Öhringen Büttelbronner Straße 43, 74613 Öhringen

Mit „KUNST“, 1994 in Paris uraufgeführt, ausgezeichnet mit dem Prix Molière und dem Tony Award, wurde Yasmina Reza international berühmt. 

Und darum gehts: 

Eine langjährige Männerfreundschaft schlägt plötzlich um in Hass. Serge hat für sehr viel Geld ein weißes Bild mit weißen Streifen gekauft, moderne Kunst - was Marc nicht versteht. Ein Drama unter Männern, bitterböse und abgrundtief komisch, gesehen aus der Perspektive einer klugen Frau.

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Jugendkulturhaus Fiasko Öhringen Büttelbronner Straße 43, 74613 Öhringen
Theater & Bühne

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