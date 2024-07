Die Sommer-Ausstellung im Kulturhaus zeigt Werke der Öhringer Mal-Gruppe „5er-Kunst“, bestehend aus 5 Frauen: Karin Laute, Ruth Mühlhausen, Ingrid Kleber, Gudrun Hartl und Ruth Jäger.

Fragt man die Frauen der „5er-Kunst“, warum und was sie malen, dann eint sie folgende Antwort:

„Das Schöne und Erstaunliche der Natur, Bäume, Blumen und Landschaften, die bei Betrachtung dem Menschen Wohlbefinden und Freude vermitteln.“

Ihre Ausstellung zeigt überraschende Assemblagen, feine Aquarelle, Öl- und Acrylbilder, auch Zeichnungen, und über allen liegt ein besonderer Zauber.

Die Ausstellung "KUNST – ein Weg zum Positiven" ist in der Zeit vom 03.08. bis 01.09.2024 im Kulturhaus "Forum Fränkischer Hof" in Bad Rappenau, Heinsheimer Straße 16, zu sehen. Die Ausstellung ist immer samstags und sonntags von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Die Vernissage findet am Samstag, dem 03.08.2024 um 15:00 Uhr statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.