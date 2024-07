Herzliche Einladung zu dieser interessanten und abwechslungsreichen Ausstellung „Brasilien jenseits der Postkartenidylle“ – eine Retrospektive der Künstlerin Eva Hieber im Wasserschloss Bad Rappenau.

Brasilien ist der fünftgrößte Staat der Erde. Es ist das größte und mit über 200 Millionen Einwohnern auch das bevölkerungsreichste Land Südamerikas. Mit dem Land in Südamerika fühlt sich die Tübinger Webdesignerin, Malerin, Mosaikgestalterin, Bühnen- und Kostümbildnerin sehr verbunden. Sie hat das Land mehrmals besucht und sogar einmal drei Monate in dem Land gelebt. Sie ist fasziniert von dessen Vielfalt, den landschaftlichen und kulturellen Unterschieden.

Bilder der Künstlerin Eva Hieber erzählen viele verschiedene Geschichten über Auswanderung, Familie, Tourismus und Geschichte. Sepiafarbene, fotorealistische Bilder wie das Warten auf einem Bahnhof, eine Schiffsmannschaft, eine Frau im Deckchair, das Ankommen in Porto Alegre dokumentieren das Abenteuer in einem neuen Land, in dem es nicht nur große soziale Unterschiede, sondern auch herzliche Menschen, Künstlerinnen und Künstler sowie eine großartige Natur gibt.

Bei verschiedenen touristischen Reisen entstanden erst im naiven Stil gemalte Bilder über Favelas, später wurde der Zuckerhut in Rio de Janeiro zum Motiv oder die Architektur von Salvador da Bahia. Spiegelungen auf den schwarzen Wassern des Rio Negro und Piranhas als Aquarelle geben einen weiteren Eindruck der Vielfalt Brasiliens. Zwei neue Arbeiten der Künstlerin Eva Hieber zeigen große gezeichnete Tableaus: eine horizontale Favela und den senkrechten Moloch einer Großstadt.

Zur Vernissage am Sonntag, dem 04.08.2024, um 11.00 Uhr im Wasserschloss sind alle Kunstinteressierten ganz herzlich eingeladen. Oberbürgermeister Sebastian Frei wird die Gäste der Vernissage begrüßen. Eva Hieber wird selbst Acrylbilder und Zeichnungen vorstellen und ihre Ausstellung präsentieren.

Die Ausstellung ist an allen Sonntagen bis zum 01.09.2024 von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Eva Hieber ist bei der Vernissage und auch an den Ausstellungstagen anwesend und freut sich auf regen Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern. Der Eintritt ist frei.