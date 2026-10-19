KUNST FILZWORKSHOP

Das kannst du auch!

Im Atelier der Kunsthalle Göppingen taucht ihr gemeinsam mit Jessica Guidi in die sinnliche Welt des Filzens ein. Wunderbar weiche Wolle in schönen Farben wartet auf euch und eure Ideen. Gearbeitet wird mit der Filznadel und weicher Schafwolle.

Schritt für Schritt lernt ihr die Grundlagen des Nadelfilzens kennen und fertigt individuelle Objekte, die nach Hause mitgenommen werden können.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Workshop eignet sich für Anfängerinnen und Anfänger sowie für alle, die Freude am kreativen Gestalten haben.

Die Künstlerin Jessica Guidi, geboren 1987 in

Italien, ist Textilkünstlerin und Mutter von drei Kindern. Seit 2018 betreibt sie ihr Filzatelier im Kunstverein Wagenhalle in Stuttgart. In ihren Workshops begeistert sie Menschen jeden Alters für die Kunst des Filzens.

WO:

Kunsthalle Göppingen

Marstallstr. 55

73033 Göppingen