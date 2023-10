Kunst & Genuss im Advent

Wir laden Sie auch dieses Jahr herzlich ein, unseren stimmungsvollen Adventsmarkt zu besuchen.

Bei Kerzenschein und Lichterglanz, dekorativ geschmückten Marktständen, schönen Dingen und netten Menschen können Sie gemütlich die ersten Weihnachtsgeschenke besorgen ... Künstler aus der Region freuen sich darauf, Ihnen ihre „Schätze” präsentieren zu dürfen.

Erfreuen Sie sich an schönen Dingen aus Holz, Stoff, Glas, Papier, Garn, Ton und Filz, sowie an Sternen, Engeln, Grußkarten, Socken, Leckereien, Wärmekissen, Weihnachtskugeln, Dekoration, Adventskränzen und vielem mehr. Gönnen Sie sich eine Tasse Kaffee mit selbstgebackenem Kuchen in der Kammer-Kneipe und genießen Sie das Kunstprogramm auf der Bühne. Weihnachtliches Basteln erfreut auch die kleinen Besucher wieder.