Kunst Hand Werk

Am 28. September 2019 findet von 11:00 - 18:00 Uhr erstmal der Kunsthandwerkermarkt rund um das Backhaus der Carl-Orff-Schule statt. Bei gutem Wetter steht der Schulhof der Carl-Orff-Schule in der Werderstr. 8 in Sinsheim zur Verfügung.