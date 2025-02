Kunst Handwerk Design Vielfalt

Kunsthandwerkermarkt

Vielfalt trifft Handwerk im Congress Centrum Heidenheim

Wenn Vielfalt auf Kunst, Handwerk und Design trifft dann wird es bunt. Passend zum Frühjahrsanfang findet am Sonntag, den 23. März im Congress Centrum von 11-17 Uhr der Kunsthandwerkermarkt statt. Über 50 Designer, Künstler und Kunsthandwerker verwandeln das Congress Centrum wieder in einen florierenden Marktplatz mit einem erlesenen Angebot an handgefertigten Produkten. Hier finden Interessierte alles, um neue und farbige Akzente in Haus und Garten zu setzen. Auch dieses Mal gibt es Eigenartiges, Bekanntes und viel Neues zu sehen.

Bei diesem Markt ist für jeden Freund von Handarbeit und Qualitätsarbeit etwas Passendes dabei. Erleben Sie Handwerkskunst zum Anfassen!