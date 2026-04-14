Machen Sie doch mal anders Mittagspause! Beim Kunst-Happen sorgt die Q Galerie für Abwechslung.

Nach einer Kurzführung durch die Ausstellung, gibt’s einen leckeren vegetarischen Imbiss.

Zur Ausstellung:

Der Titel „i n n e h a l t e n“ der gemeinsamen Ausstellung von Elly Weiblen und Jürgen Heinz verweist auf die Essenz der beiden Künstler*innen und ihrer Werke. Beginnend mit der Formensprache fallen zunächst die unterschiedlichen Gattungen auf: Bewegte und statische Plastiken von Jürgen Heinz, malerische und zeichenhafte Setzungen von Elly Weiblen. Doch auf den zweiten Blick verdichtet sich, was man zunächst nur bemerkt, aber noch nicht eingeordnet hat: Die Freude an der Form und der Nicht-Form. Oder anders ausgedrückt: Das Innehalten und Nachspüren, von Geste, Farbe, gestaltetem Ausdruck und der Frage des Impulses. Diesem kommt eine besondere Bedeutung zu: Ob durch den Träger der malerischen und zeichnerischen Sprache – Leinwand, Papier- oder dem Blick auf eine Plastik als eine architektonische oder figurative Assoziation. Gleichberechtigt ergeben diese Formen, die sich aus dem Tun und Nicht-Tun speisen ein Ganzes.