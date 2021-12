Kunst@home: Christo & Jeanne-Claude - Die Verpackung ist alles

Auf Jahr und Tag am gleichen Datum geboren, begegneten sich der aus Bulgarien stammende Künstler Christo und die in Frankreich lebende Jeanne-Claude im Paris der 50er Jahre. Fortan waren beide ein unzertrennliches Künstlerpaar. Sie schlossen sich der französischen Künstlerbewegung des "Nouveau Réalisme" an und entwickelten ihre Kunst aus der Assemblage-Technik heraus. Sie planten und verwirklichten ihre Projekte gemeinsam, u. a. spektakuläre Verhüllungsaktionen an Gebäuden und Großprojekte in Landschaftsräumen, Industrieobjekten oder bekannten Bauwerken, die ohne die geniale Teamarbeit der beiden kaum zu realisieren gewesen wären. In Deutschland wurden sie insbesondere durch die Verhüllung des Berliner Reichstags im Jahre 1995 populär.