Kunst@home: Edmund de Waal - Die Geschichte der Familie Camondo in Paris

Kennen Sie das Buch "Der Hase mit den Bernsteinaugen" von Edmund de Waal? Der britische Keramiker und Schriftsteller beschreibt darin die Suche nach seinen jüdischen Vorfahren, der Familie Ephrussi, in Paris und in Wien. In seinem neuen Buch "Camondo" kehrt er zurück in die noble Pariser Rue de Monceau. In der Nachbarschaft der Ephrussi-Familie wohnten auch die Rothschilds, Marcel Proust und die Familie Camondo. Der Bankier Moïse de Camondo vererbte den Familienpalast mit der kompletten Wohnungseinrichtung und Kunstsammlung dem französischen Staat zu Ehren seines Sohnes Nissim. 1936 wurde das Musée Nissim de Camondo eröffnet. Dort ist die Zeit stehengeblieben. Nichts wurde verändert.

Im digitalen Vortrag stellt Ihnen Andrea Welz das Buch vor und Sie besichtigen digital das einzigartige Museum, Sie sehen prachtvolle Räume, die Palastküche, die Räume der Dienerschaft und künstlerische Interventionen von Edmund de Waal. Er recherchierte die tragische Familiengeschichte. Camondos Sohn Nissim fiel im ersten Weltkrieg, die Tochter Beatrice und ihre beiden Kinder Fanny und Bertrand verloren ihr Leben in Auschwitz.

