Kunst@home: Gartenkunst - persische Gärten im Iran

"Man muss nicht erst sterben, um ins Paradies zu gelangen, solange man einen Garten hat." Dieses persische Sprichwort zeugt von der Bedeutung und Wertschaätzung der Gärten im Iran. Seit 2011 gehören neun persische Gärten in neun Provinzen Irans zum UNESCO Weltkulturerbe. Sie zeigen exemplarisch die Vielfalt persischer Gartenbaukunst, die sich in ihrer Entwicklung verschiedenen klimatischen Bedingungen anpasste, aber zugleich Grundprinzipien treu blieb, deren Ursprung in der Zeit Kyros’ des Großen im 6. vorchristlichen Jahrhundert zu suchen ist. In den Ga?rten spielt Wasser eine wichtige Rolle, sowohl zur Bewa?sserung als auch als dekoratives Element. Der Persische Garten symbolisierte den Paradiesgarten Eden und die vier zoroastrischen Elemente: Himmel, Erde, Wasser und Vegetation.

Im digitalen Vortrag stellt Ihnen Andrea Welz berühmte persische Gärten und Städte vor: Bagh-e Fin in Kaschan, Tschehel Sotun in Isfahan, Bagh-e Eram und Gärten von Pasargadae in Schiras, Doulat Abad und Pahlewan Pur in Yazd.