Kunst@home: Nikolaus und Barbara

Am 4. Dezember ist der Tag der Hl. Barbara. Zweige, die man an diesem Tag ins Wasser stellt, blühen an Weihnachten auf. Der "Barbarazweig" erinnert uns an die Heilige der Frühchristenheit, Schutzpatronin der Sterbenden, aber auch der Bergleute, Baumeister und Maurer. Andrea Welz erzählt Ihnen im digitalen Vortrag die Barbaralegende. Sie hören die Legende vom Hl. Nikolaus von Myra, der seit Jahrhunderten in Bari/Apulien verehrt wird und natürlich die Weihnachtsgeschichte. Ein besonderer Fokus liegt auf den Männern der Frauen: Zacharias, Joachim und Joseph. Sie erfahren interessante Vätergeschichten und sehen Kunstwerke aus der Abteilung Alte Meister der Staatsgalerie Stuttgart.