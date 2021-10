Kunst@home: Rembrandt - Spiegelbilder des Lebens

Anmeldung bei der vhs Dieser Vortrag wird online mit der Videoplattform Zoom durchgeführt. Die Zugangsdaten gehen den Teilnehmenden im Vorfeld zu.

Noch heute hat das Werk Rembrandts nichts von seiner Faszination verloren, obwohl das gegenwärtige Interesse sich erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts entzündete. Die Lebensumstände des Künstlers und sein Werk sind inzwischen weitgehend erforscht. Die Bedingungen, unter denen seine Bilder entstanden sind, die Auftraggeber und die Porträtierten sind recherchiert und die Maltechnik untersucht. Neben all diesen wissenschaftlichen Untersuchungen beeindrucken die Werke bis zum heutigen Tag vor allem wegen ihrer Authentizität und Tiefe. Wie kaum einem anderen Künstler gelang es Rembrandt, die altbekannten Themen in eine Bildsprache zu übertragen, die dem Betrachter gleichsam einen Spiegel seiner eigenen Lebenswelt vor Augen führt. Darüber hinaus beschritt er im Bereich der Porträtkunst oft eigenwillige, neue Pfade und hat uns mit seinen Selbstbildnissen einen bisweilen ergreifenden Einblick in seinen Lebenslauf offenbart.