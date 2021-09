Kunst@home: Spaziergang in Neapel

"Neapel ist tausend Farben", heißt es in einem Lied von Pino Daniele über die Metropole des Südens. Mit Andrea Welz spazieren Sie digital durch die Altstadt von Neapel. Sie erleben eine sinnliche, chaotische, faszinierende, überaus lebendige Stadt, die in die Liste der UNESCO als Weltkulturerbe eingetragen ist, eine Stadt voller Gegensätze und voller Kunst. Das neapolitanische Leben pulsiert in den engen Gassen um Spaccanapoli. Eine Oase der Ruhe überrascht im Majolika-Kreuzgang des Klarissenklosters Santa Chiara. Sie schlendern durch die Straße der Krippenmacher, entdecken eine Banksy-Madonna und den Schutzpatron San Gennaro als großes Wandbild von Streetart-Künstler Jorit. Sie genießen die Aussicht auf die Millionenstadt, das Meer und den Vesuv und steigen tief hinunter in faszinierende Metrostationen.