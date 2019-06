Kunst im öffentlichen Raum und Poetische Orte

Kennen Sie den Sindelfinger Harlekin? Wo können Sie in der Stadt einen Meteoriten finden?.

Mehr als 90 Kunstwerke lassen sich im Sindelfinger Stadtbild entdecken. Der Kunstspaziergang bietet Informationen zu Skulpturen und Plastiken, zu Künstlerinnen und Künstlern und öffnet den Blick für den Stadtraum mit seiner Architektur. Vom italienischen Schriftsteller und Fellini-Begleiter Tonino Guerra inspiriert, hat „Kultur am Stift“ unter der Ägide von Klaus Philippscheck 2006 den ersten poetischen Ort in einer Nische der Stadtmauer am Schaffhauser Platz mit einem Martinskirchen-Bild von Klaus Kugler eingerichtet. Im Mai 2011 folgte auf der Nordseite der romanischen Martinskirche im ehemaligen Kreuzgang Joachim Kupke mit seinem „Das Rätsel des verständlich Schönen“. In zwei Marmortafeln in Grabgröße sind Spiegel eingelassen, über der Kopfseite „Das Rätsel des verständlich Schönen“ in eine weitere Steintafel eingemeißelt. 2014 wurde der dritte poetische Ort mit einer Glasstele von Fritz Mühlenbeck an der alten Klostermauer auf dem Weg von der Martinskirche hinunter zum Klostersee eingeweiht. Dieses Werk erinnert an die Geschichte des Armesünder-Friedhofes, auf dem im Mittelalter Mörder, Selbstmörder oder Ungetaufte verscharrt wurden. 2015 ergänzte die Holzbildhauerin Heike Endemann die Poetischen Orte in der Abtgasse in der Nähe des „Hexensprungs“ in der Altstadt. Die Spiralform der Stele stellt die linksgängige Dop-pelhelix der geheimnisvollen Z-DNA dar. Im Rahmen der Biennale Sindelfingen 2017 kam der Poetische Ort im Bauerngarten in der Ziegelstraße mit einer Keramik der Künstlerin Linde Wall-ner dazu.

Treffpunkt für die Führung ist der i-Punkt, Marktplatz 1.