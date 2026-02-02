Kunst im Hier und Jetzt: FOCUS

Öffentliche Führung mit Achtsamkeitsübungen begleitet von Eva Breitschafter (Sportlehrerin und Physiotherapeutin) und einer Ausstellungsbegleiterin der Sammlung Würth.

„FOCUS“ - der Titel der Ausstellung ist eine Einladung, die Kunstwerke der Sammlung Würth aus frischen Perspektiven zu betrachten, den Blick zu schärfen und verborgene Details zu entdecken. Eine Ausstellungsbegleiterin der Sammlung Würth stellt Ihnen die Neuzugänge, Wiederentdeckungen und Ikonen der Sammlung Würth vor. Begleitet wird der Rundgang von Eva Breitschafter (Sportlehrerin und Physiotherapeutin), die mit Achtsamkeitsübungen Ihren Fokus gezielt schärft und Ihre Wahrnehmung so intensiviert.  Erleben Sie Kunst im Hier und Jetzt!  Dauer: 90 Minuten.

Bitte melden Sie sich über das Onlineformular unter www.KunstKultur.wuerth.com an.

