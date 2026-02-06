KUNST IM RATHAUS - Vielfalt Mensch

In der Zeit vom 02.06. bis 16.07.2026 wird die Wanderausstellung „Vielfalt Mensch“ im Rathaus Uhingen gezeigt. Entstanden ist die Ausstellung durch das Netzwerk „alle dabei“, einem Zusammenschluss von Akteurinnen und Akteuren, die sich dafür einsetzen, Barrieren sichtbar zu machen und Menschen mit Beeinträchtigungen stärker in unserer Gesellschaft wahrzunehmen und wertzuschätzen. Auf 12 Tafeln sind Fotos von Menschen aus dem Landkreis Göppingen zu sehen. Sie erzählen ihre Geschichte und geben offene und persönliche Einblicke in ihr Leben. Sie beantworten Fragen wie: Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Was wünsche ich mir für die Zukunft? Sie erzählen von Interessen, Stärken, Problemen und Erfahrungen. Jede der zwölf Geschichten erweitert den Blick und lädt dazu ein, sich inspirieren und zum Nachdenken anregen zu lassen – darüber, wie vielfältig Menschen sind und wie reich eine Gemeinschaft wird, wenn alle dazugehören.

Die Geschichten von Theo, Oskar, Melanie, Günter, Frank, Gerda, Christian, Dana, Andrea, Caro, Alen und Alexandra sind berührend und Mut machend zugleich.