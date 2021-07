Kunst im Wildbad

Ein Rundgang durch den Park führt zu den Kunstwerken des Skulpturenparks „art residency wildbad”. Dabei bietet sich die Gelegenheit, sich mit Installationen, die hier in den vergangenen Jahren entstanden sind, auf unterschiedlichste Weise auseinanderzusetzen, denn diese regen zu lebendigem Philosophieren an.

Dabei kann es passieren, dass man bei der Figurengruppe des Künstlerduos Böhler & Orendt über Lebensziele diskutiert oder sich bei der Installation „Blick in den Atem der Welt“ von Breathe Earth Collective mitten in einer Atemübung befindet! Auch dem kreativen Schaffen wird Raum gegeben: So lädt die Installation “Das […] Element” von Laura Belém mit all ihren Klang- und Wortelementen selbst dichterisch tätig zu werden. Während die Beschäftigung mit der Installation „Der Kubus“ von Ulrike Mohr dazu einlädt mit Zeichenkohle aktiv zu werden.

Der Workshop wird von der Kunstvermittlerin und Kunsthistorikerin Gesine Kleinwächter, Würzburg, geleitet (maximale Teilnehmerzahl: 12 Personen).

Die Teilnahme an dem ca. 3 dreistündigen Kunst-Workshop kostet 30 Euro pro Person, alle Materialien sind bereits im Preis inbegriffen.

Nach dem Workshop kann im Wildbad auch gern zu Mittag gegessen werden. Bitte melden Sie sich sowohl für das Mittagessen als auch für den Workshop direkt unter info@wildbad.de oder 09861.977-0 an.