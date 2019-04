Bereits zum dritten Mal wird unter dem Motto "Kunst in der Gasse" eine Veranstaltung zugunsten des Kinderheims Hogar del Sol in Argentinien gestaltet. Neben unterschiedlicher Livemusik öffnet das Modegeschäft No 14 in der Oberen Herrengasse zugunsten des Kinderheims seine Türen. 10% aller Tageseinnahmen werden direkt an das Kinderheim gespendet. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. LebensKÜNSTLER e.V. wurde im April 2012 als gemeinnütziger Verein in Schwäbisch Hall gegründet. Grundidee des Vereins ist es, mit Kunst und Kultur entwicklungspolitische Projekte zu unterstützen.