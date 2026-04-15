Kunst in der Mühlenscheuer

STEPHANIE TÜRCK zeigt handmodellierte Figuren – ursprünglich, kraftvoll, haptisch, präsent – die überwiegend im Rakubrand gebrannt werden, mit einzigartigem Craquelée und matten bis metallischen Effekten auf der Glasur.

Ihre Keramiken tragen die Spuren von Handwerk, Natur und Zeit und erzählen nicht nur von Form und Material, sondern auch von Transformation, Risiko und Akzeptanz des Unplanbaren.

BERTRAM TILL zieht in seinen Holzskulpturen den Spannungsbogen zwischen Bewegung und Statik, zwischen der Unendlichkeit im Gegenspiel zum menschlichen Dasein. Dabei spielen Geschichten und Symbole aus der Mythologie eine große Rolle.

Die Psychologie des Menschen ist – manchmal auch nur versteckt – zu finden

Wie viel wiegt ein Gedanke?“ und „Was wohnt eigentlich nicht im Kopf?“ sind Fragen, welche die Stuttgarter Künstlerin URSULA DONN in Ihren Bildern stellt. Die Suche nach Antworten auf den intensiv leuchtenden Bildern mit den wiederkehrenden Ornamen-

ten eröffnet den Blick auf ineinander verwobene Perspektiven. Lädt zu einem genaueren Hinsehen und Hinfühlen ein, zum Verweilen, Träumen, zum Eintauchen in das „Dazwischen“, um sich an der Schwelle zwischen „Fassbarem“ und „Unfassbarem“ zu bewegen.

VERONIQUE STOHRER sieht den Bildraum als Speicher: Unter Farbschichten liegen Erinnerungen und Spuren. Fotografien, Schrift und Material verschmelzen in vielschichtigen Kompositionen.

Sichtbare Eingriffe hinterlassen körperliche Spuren und fragen, was in uns weiterlebt und wachsen kann. So entsteht ein intensiver Dialog zwischen innerer Erinnerung und künstlerischer Form