Kunst in Winnenden: Querweg

Kunstgang mit Martin Baier

Anmeldung erforderlich.

BeschreibungVom Marktplatz bis zum Klinikum führt quer durch Winnenden die Fortsetzung des ersten Kunstgangs mit Martin Baier. Auf dem Santo-Domingo-de-la-Calzada-Platz steht die Brunnenanlage von Christa Müller-Drenhaus. Das Rathaus beherbergt neben dem Wappenbaum Hildegard Heinzels einige Werke Kornbecks und die Ehrenbürgergalerie. Vorbei an einer oft übersehenen Skulptur Martin Kirsteins und einem Halbrelief aus dem Besitz der Friedrichsohns erreicht man den Stadtgarten: Dort erinnert Martin Schöneichs "Gebrochener Ring" an den Amoklauf. Sehenswert ist auch die Graffiti-Galerie im Parkhaus des Lessing-Gymnasiums. Im Schlossgarten stehen weitere Skulpturen von Bedeutung, ebenso auf dem Gelände des Rems-Murr-Klinikums. Hier, beim "Jodokus", endet der Kunstgang. Wie schon beim ersten Rundgang sprechen wir auch ganz allgemein über die Lage der Winnender Kunst - und darüber, was sich inzwischen getan hat.Treffpunkt: Marktplatz Winnenden