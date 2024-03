Kunst kann einfach - kreativ

Kunst genießen – das können Menschen mit Demenz und ihre Begleitung im Kunstmuseum. Gemeinsam betrachten wir in gemütlicher Atmosphäre speziell ausgesuchte Kunstwerke, die die Fantasie beflügeln. Die Bilder laden zu anregenden Gesprächen ein. Es entstehen gemeinsame positive Erfahrungen. Die Bildbetrachtung wird so zu einem Erlebnis mit hoher emotionaler Qualität. Im Format kreativ können Menschen mit Demenz in der Werkstatt kreativ werden, während die Angehörigen mit Annette Schuberth vom DRK ins Gespräch gehen können.

Begrenzte Teilnehmer*innenzahl. Wir bitten um verbindliche Anmeldung bei Kerstin Rilling, Leiterin der Kunstvermittlung des Kunstmuseums Reutlingen, unter 07121/ 303-5716.