KUNST, KULTUR & MUSIK - Hautnah-Konzerte - Irina Titova

Irina Titova – die „Queen of Sand" – entführt Sie mit ihrer Erfolgsproduktion „In 80 Bildern um die Welt" auf eine atemberaubende visuelle Reise rund um den Globus.

Frei nach Jules Verne erschafft die talentierte russische Sandkünstlerin vor Ihren Augen mit nur einer Handvoll Sand, einer beleuchteten Glasplatte und ihren tanzenden Fingern 80 eindrucksvolle Sandbilder – jedes ein vergängliches Kunstwerk

voller Sehnsucht, Entdeckung und Magie. In hypnotisierender Geschwindigkeit und mit anmutiger Leichtigkeit lässt sie Wahrzeichen, Weltwunder und bewegende Geschichten entstehen und vergehen,

begleitet von stimmungsvoller Musik und der markanten Erzählerstimme Joachim Kerzels. Die Presse feiert ihre „erstaunliche Präzision" und schwärmt:

„Was tanzende Finger nicht alles aus einem so flüchtigen Stoff zaubern können!" In der intimen Atmosphäre eines unserer Hautnah-Veranstaltungen, wird diese poetische Performance, die bereits tausende Menschen verzauberte, zu einem unvergesslichen Erlebnis. Besuchen Sie dieses einzigartige Kunsterlebnis, das Sie tief im Herzen berühren wird !

Einlass: 19.00

Beginn: 19.30

Reservierung: info@goldenerose.de oder Telefonnummer: 0985157750